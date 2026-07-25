欣銓雙多 獲利逐季揚

IC測試大廠欣銓（3264）昨（24）日召開法說會，看好AI、高速運算（HPC）及光通訊需求持續增溫，下半年產能利用率持續提升，營收、獲利將逐季成長，預期本季營收將呈現雙位數季增。

欣銓矽光子布局同步報捷，旗下全智科技湖口新廠將於本季量產，聚焦矽光子測試業務，依客戶需求規劃，2027年產能有機會接近滿載，成為另一項成長動能。

欣銓表示，龍潭新廠第2季完成客戶認證，7月正式量產貢獻營收，主要承接AI ASIC測試業務。AI ASIC屬於高毛利產品，高階測試機台目前幾乎滿載，隨著新產能加入，第3季營收將延續成長，固定成本攤提效益也將逐步顯現，帶動毛利率及營益率同步提升，公司看好明年龍潭新廠營收成長，整體獲利能力仍有提升空間。

針對矽光子布局，欣銓指出，現階段透過子公司全智科技、轉投資瑞峰半導體及合作夥伴Fabrinet，布局PIC、EIC測試及CPO相關服務。全智科技湖口新廠面積超過3,500坪，第3季正式量產，主攻矽光子測試，合作專案及PIC、EIC測試案件均已達兩位數，光通訊客戶需求持續增溫，依客戶產能規劃，2027年產能利用率有機會接近滿載，不排除啟動第二期擴建。

因應AI需求攀升，欣銓同步推進產能布局，龍潭新廠僅啟用第一層無塵室，其餘樓層將配合客戶需求，自2027年起陸續完工投產；湖口廠進行閒置設備搬遷，可望再釋出一至兩層無塵室空間，下一步也將評估購地，提前布局2028年以後的成長需求；海外方面，新加坡新廠除與美系光通訊客戶深化合作外，仍保留擴充空間。