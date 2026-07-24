亞翔在手訂單逾4,000億

無塵室暨機電工程大廠亞翔（6139）昨（24）日舉行法說會，釋出樂觀展望。亞翔總經理蔣曉麟表示，前五大半導體客戶擴產計畫明確，且為中長期規劃，受惠AI大潮與客戶海外建廠需求強勁，手握逾4,000億元高額訂單，未來三年營運獲利「一年比一年好」。

亞翔指出，目前高達4,400億元的未完工合約中，半導體工程占比即達81%，東協地區更一舉拉升至76%。一般半導體專案工期約1.5~2年，但公司在新加坡整廠晶圓廠總包案最快僅用14個月即實現機台搬入，展示高執行效率，為營收按比例認列帶來高可見度。

東協案量劇增帶來施工壓力，亞翔說明，在新加坡本地持續擴大招聘、與當地同業策略合作，並調派台灣與蘇州亞翔的專業管理團隊前往支援，確保專案執行進度順利。也因人力有限，策略上全力投入台灣與新加坡等核心市場，暫時沒有赴美計畫。

亞翔專案主要採完工比例法認列，初期依預期毛利率進行預算編列與認列。亞翔表示，工程執行效率與績效持續提升，獲利優化回饋至專案總體認列，可望挹注毛利率走升。