PCB鑽針廠尖點（8021）擴產腳步加快。董事長林序庭昨（24）日表示，中壢新廠土建工程預計9月完成，10月起設備陸續進駐，預計明年量產。對今年底鑽針月產能4,500萬支目標，他直言「應該沒問題」，強調只是基本量，以目前訂單需求看，現有產能遠遠不夠。

尖點中壢新廠是明年擴產的重要據點。先前尖點在法說會透露，新廠將新增月產能800萬支鑽針。法人推估，若今年底4,500萬支產能如期到位，中壢新廠明年逐步放量，鑽針月產能可望提高至5,300萬支，增加約18%，且還有海外擴產尚未完全計入。

林序庭透露，泰國廠仍持續增加設備，中國大陸新廠也在規畫中。總經理林若萍指出，除中壢廠外，在上海等地也有生產據點，未來將依各地客戶需求，彈性調配各廠產能。林序庭坦言，現有供給仍遠遠無法滿足需求。隨中壢、泰國及中國大陸擴產同步推進，明年實際月產能仍有機會超過5,300萬支，詳細規畫將在日後法說會進一步說明。