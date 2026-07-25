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凌華6月EPS 0.36元
工業電腦大廠凌華（6166）因近期股價波動大，昨（24）日依照規定公布相關財務數字，6月營收15.08億元，年增25.9%；稅前淨利1.12億元，年增92.5%；稅後淨利7,340萬元，年增61.7%，每股純益0.36元。
凌華本波漲勢自7月20日開始，連續三天漲停板，昨日股價逆勢上漲，收在166.5元，上漲7元、漲幅4.39%。累計短線凌華連續五日上漲，波段漲幅達39.3%。
展望後市，凌華總經理黃怡暾先前表示，歐美市場需求強勁，專案陸續發酵，目前訂單出貨比（B／B值）已達 1.5，其中，受惠Panel PC挹注，今年邊緣視覺應用營收至少年增三成以上，整體來看，凌華今年營收將逐季成長。
黃怡暾分析，從市場動能來看，凌華美國市場受惠醫療、交通、博弈、國防、能源等各領域均勻成長，動能強勁；歐洲市場方面，醫療、零售專案陸續發酵，今、明兩年營運同樣可期。
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