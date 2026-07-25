台苯（1310）昨（24）日發重訊宣布，因塑化市場景氣低迷，公司營運績效持續未見改善，為因應公司持續虧損並改善經營績效，擬辦理主要產品苯乙烯（SM）停產。據公告指出，預計停工年產能35萬噸，占公司營收比率達97%。

台苯公告表示，近五年來，整體塑化市場景氣低迷、需求動能不足，同業競爭加劇。台苯受制於產能嚴重過剩，導致產品價格下滑，成本不斷墊高。公司營運績效持續未見改善，已連續四年發生虧損，重大影響公司獲利能力及財務狀況。經7月24日審計委員會審議通過，並經同日董事會決議通過後公告，決定辦理主要產品停產。

台苯表示，為因應營運虧損，減少現金流出，將資金留存作為後續轉型及長期經營之規畫準備，決定停產主要產品苯乙烯。

公告顯示，台苯最近三年度之產能設計為35萬噸，2023年產量為27萬噸、年產量為29萬噸，2025年產量為28萬噸，今年迄今產量則為3,000噸。此次關閉產能，占公司營收比率97%，等同全面停止主要本業運作。