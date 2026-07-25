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揚明光第3季出貨拚成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

揚明光（3504）昨（24）日公布第2季稅後淨利514萬元，季減17%，年增67%，每股純益0.05元；上半年每股純益0.1元。針對FAU業務進展，揚明光表示，MT插芯（MT Ferrule）試產中，預計明年初量產、貢獻營收

展望本季，揚明光表示，LiDar鏡頭及AR眼鏡因新機種量產，預計車用及光學元件產品出貨較第2季成長；智能家居新機種持續放量，惟因低階舊型鏡頭進入計畫性終止階段，預估取像光學出貨與上季持平；3D列印產品隨著標案需求陸續交付，出貨回歸常態水準。整體而言，第3季出貨較第2季略增或持平。

揚明光昨天召開線上法說會，釋出上述展望，法人聚焦揚FAU產品進展，揚明光表示，目前聚焦三大面向，其中，MT插芯目前有兩個案子試產中，模造玻璃透鏡陣列及光收發器模組正進行概念驗證（POC）中。

AR眼鏡目前有三大客戶，主要以光機元件產品為主，其中一家主要以蛙鏡為主，另兩家為北美一線客戶，為AR眼鏡應用，其中一家量產，另一家去年已量產，第二代產品下半年量產。

揚明光目前產品結構，車用營收占比約15-20%，光學元件25-30%，受惠物流投影鏡頭及AR眼鏡量產，今年光學元件產品營收占比有望拉高至30%。法人關注LiDar鏡頭新機種量產對本季毛利率影響，揚明光回應，車用LiDar鏡頭因新機種生產難度較高，主要在模造玻璃方面，量產初期確實會影響毛利率。

揚明光第2季毛利率16.4%，營業損失1,286萬元，稅後淨利514萬元，每股純益0.05元。上半年毛利率17.3%，營業損失2,237萬元，稅後淨利1,112萬元，每股純益0.1元。

第2季各產品線出貨與首季相比，揚明光表示，取像光學因智能家居鏡頭新機種量產，出貨增13%；光學元件類產品受惠物流投影鏡頭導入量產，出貨成長24%；3D列印產品因中國客戶短期標案集中拉貨，出貨略增8%；車用產品因LiDar鏡頭客戶調節部分機種庫存，出貨減6%；微投光機產品受競爭技術取代影響，出貨季減29%。上季毛利率16.4%，季減1.8個百分點。

營收 AR

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