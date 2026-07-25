聽新聞
0:00 / 0:00

宇瞻：DDR4定價權轉向台廠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
記憶體示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

記憶體產業仍火熱，記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（24）日舉行法人說明會，執行長張家騉表示，國際記憶體原廠持續將產能優先配置於HBM、LPDDR5及DDR5等高階產品，一般DRAM及NAND Flash供給持續受到排擠，下半年DRAM將呈現「極度稀缺」，企業級SSD及NAND Flash同步面臨缺貨與漲價壓力，依目前全球擴產及良率提升速度觀察，供需緊俏情況估至少延續至2027年中。

張家騉指出，AI基礎建設帶動記憶體產業進入新一波結構性成長循環，DRAM供給持續吃緊，被動元件、載板、CPU等相關供應鏈也同步受惠。現階段市場仍看不到供需反轉跡象，即使2026年底至2027年初供需有機會短暫接近平衡，中游庫存消化後，市場仍將重新回到供不應求局面。

DDR4方面，張家騉說，三星、SK海力士及美光陸續淡出DDR4市場，市場定價權逐步轉向台灣，由南亞科依市場供需主導價格走勢，對模組廠而言，DDR4價格維持高檔，有助支撐產品售價，提升庫存價值，對毛利率形成保護效果。

宇瞻分析，今年3月至6月消費型DRAM市場表現相對疲弱，主因DDR4平台處理器供應不足，加上DRAM價格大漲影響終端採購意願。但英特爾DDR4平台產品自6月起陸續出貨，預期9月後需求逐步回溫，在DDR5成本仍偏高下，DDR4仍具成本效益優勢，需求有望恢復成長。

相較於消費市場，工控、伺服器及Edge AI需求則持續強勁。總經理陳明達說明，網路資安、半導體設備、工業電腦及智慧工廠等應用快速成長，多數採用DDR5、ECC及Registered等高規格產品，平均售價與毛利率皆優於消費型產品，帶動產品組合朝高附加價值方向優化。

面對市場供給緊張，宇瞻提前備貨，截至今年上半，存貨金額達124億元、創新高。張家騉強調，備貨策略並非押注價格，而是因應不同客戶需求，涵蓋DDR4、DDR5、Flash晶圓及SLC、MLC等產品，在供應持續吃緊情況下，「買不到」的風險仍高於「買貴了」，提前建立庫存有助維持穩定供貨能力與客戶服務品質。

平台 DDR5 宇瞻

延伸閱讀

宇瞻：AI驅動記憶體進入超級週期 缺貨至2027年中

台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

宇瞻CEO：記憶體仍缺很大 下半年漲勢仍未結束

期貨商論壇／南亞科期 偏多看

相關新聞

寶成示警子公司裕元工業獲利

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）昨（24）日代旗下裕元工業公告盈利警告，根據今年上半年未經審核合併財務報表所作的初步檢視，預期上半年歸屬於母公司寶成的稅後淨利，將較去年同期1.712億美元減少約55%至60%。

欣銓雙多 獲利逐季揚

IC測試大廠欣銓（3264）昨（24）日召開法說會，看好AI、高速運算（HPC）及光通訊需求持續增溫，下半年產能利用率持續提升，營收、獲利將逐季成長，預期本季營收將呈現雙位數季增。

神達接單旺 在美擴廠

因應AI伺服器龐大訂單需求，神達（3706）持續擴充美國產能，昨（24）日代子公司MiTAC Information Systems Corp.公告，取得位於美國加州費利蒙（Fremont）三棟不動產使用權，主要是公司營運所需。隨著新產能持續開出，神達加州AI伺服器聚落逐漸成形。

長興6月每股稅前賺0.24元

長興（1717）及子公司長廣昨（24）日公告6月自結獲利數字。受惠半導體封裝材料、精密設備等出貨升溫，長興6月稅前盈餘2.84億元，年增97.3％，每股盈餘0.24元；上半年稅前盈餘17.91億元，年增71.7％，每股盈餘1.53元，寫近四年同期新高。

台灣精銳上半年EPS 6.81元 動能強

精密行星減速機大廠台灣精銳（4583）董事會昨（24）日通過上半年合併財報，上半年合併營收17.61億元、年增14%，創同期新高，營業毛利9.22億元，毛利率維持51.71%高水準，稅後純益5.46億元、年增27.5%，每股稅後純益（EPS）6.81元。

正瀚上半年EPS 5.65元 擬配息1元

農業生技大廠正瀚-創（6534）昨（24）日公布上半年財報，受惠北美需求旺盛，上半年合併營收13.3億元，年增4.3％；稅後純益5.78億元，年增32.1％；每股稅後純益（EPS）5.65元。正瀚生技董事會也通過2026上半年度盈餘分配，將配發現金股利每股1元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。