宇瞻：DDR4定價權轉向台廠

記憶體示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

記憶體產業仍火熱，記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（24）日舉行法人說明會，執行長張家騉表示，國際記憶體原廠持續將產能優先配置於HBM、LPDDR5及DDR5等高階產品，一般DRAM及NAND Flash供給持續受到排擠，下半年DRAM將呈現「極度稀缺」，企業級SSD及NAND Flash同步面臨缺貨與漲價壓力，依目前全球擴產及良率提升速度觀察，供需緊俏情況估至少延續至2027年中。

張家騉指出，AI基礎建設帶動記憶體產業進入新一波結構性成長循環，DRAM供給持續吃緊，被動元件、載板、CPU等相關供應鏈也同步受惠。現階段市場仍看不到供需反轉跡象，即使2026年底至2027年初供需有機會短暫接近平衡，中游庫存消化後，市場仍將重新回到供不應求局面。

DDR4方面，張家騉說，三星、SK海力士及美光陸續淡出DDR4市場，市場定價權逐步轉向台灣，由南亞科依市場供需主導價格走勢，對模組廠而言，DDR4價格維持高檔，有助支撐產品售價，提升庫存價值，對毛利率形成保護效果。

宇瞻分析，今年3月至6月消費型DRAM市場表現相對疲弱，主因DDR4平台處理器供應不足，加上DRAM價格大漲影響終端採購意願。但英特爾DDR4平台產品自6月起陸續出貨，預期9月後需求逐步回溫，在DDR5成本仍偏高下，DDR4仍具成本效益優勢，需求有望恢復成長。

相較於消費市場，工控、伺服器及Edge AI需求則持續強勁。總經理陳明達說明，網路資安、半導體設備、工業電腦及智慧工廠等應用快速成長，多數採用DDR5、ECC及Registered等高規格產品，平均售價與毛利率皆優於消費型產品，帶動產品組合朝高附加價值方向優化。

面對市場供給緊張，宇瞻提前備貨，截至今年上半，存貨金額達124億元、創新高。張家騉強調，備貨策略並非押注價格，而是因應不同客戶需求，涵蓋DDR4、DDR5、Flash晶圓及SLC、MLC等產品，在供應持續吃緊情況下，「買不到」的風險仍高於「買貴了」，提前建立庫存有助維持穩定供貨能力與客戶服務品質。