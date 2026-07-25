穩懋第2季獲利大增八成

砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（24）日舉行法說會，公布第2季每股純益2.3元，季增逾八成。穩懋表示，本季起AIDC用光學元件量產出貨，較去年同期倍數成長，未來出貨放大，加上衛星航太穩定成長，營收可望季增Low-Teens百分比（11%至13%），毛利率則落在Low-Thirties（31%至33%）水準。

穩懋第2季營收52.57億元，季增15%，年增39%，受產品組合轉佳、出貨量增加以及新產品量產等綜合影響；毛利率28.2%，較去年同期18.5%及上季26.3%成長；單季稅後純益9.77億元，較去年同期轉虧為盈，較上季成長83%，每股純益2.3元。

累計上半年營收98.47億元，年增33.9%；毛利率27.36%，較去年同期17.6%明顯成長；每股純益3.56元，較去年同期每股淨損0.96元，轉虧為盈。

穩懋今年第2季來自Cellular（蜂巢式網路）占比約30%至35%，Infra（基礎建設）占比約30%至35%，WiFi占比約10%至15%，Optical（光學）占比約10%至15%比第1季的5%至10%成長。

日前市場盛傳，穩懋出貨接收端的PD（光感測器）給Lumentum，打入Google TPU生態系。穩懋未透露客戶，但強調PD目前訂單來自單一大客戶，從第2季末開始，未來三年維持一個滿高的預估量，上半年貢獻營收為高個位數，預估2027年貢獻營收可望來到雙位數。

法人也關心衛星布局，穩懋表示，不管是衛星、地面接收站以及星間連結的發射接收端應用，都有不同產品，支持不同客戶量產。目前衛星及基地台（BS）貢獻營收比重差不多，未來手機直連衛星需求提升，將展現優勢，拉開與對手差距，目前也有專案進行中，持續看好衛星需求。

智慧手機部分雖客戶持續推出旗艦智慧手機，但因記憶體漲價推升終端售價，對市場銷售影響仍需觀察，預估Cellular、WiFi業務持平或者小幅成長。