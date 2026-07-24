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奧孟亞取得科技事業核准函 將依進度推動股票上市相關作業

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

奧孟亞（7776）24日公告，已取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，完成股票上市申請的重要資格要件。

公司表示，將依既定時程推進 IPO 相關作業，並依主管機關規定辦理股票上市申請，正式邁向資本市場的重要里程碑。

奧孟亞表示，科技事業資格審查除檢視企業技術創新能力外，亦就產品開發成果、市場性及未來產業發展潛力進行綜合評估。此次取得科技事業核准函，不僅代表主管機關對公司自主研發能力、核心技術平台及商業化潛力的肯定，更為公司未來上市規劃及資本市場布局奠定重要基礎。

奧孟亞指出，公司專注於糖尿病、肥胖及其他慢性疾病治療領域，致力於開發兼具療效與患者依從性的創新口服胜肽藥物。公司自主研發的 MIRA/JE口服胜肽遞送平台，透過腸胃道保護及促吸收機制，有效提升胜肽藥物口服吸收效率，在不改變藥物活性成分的前提下突破傳統口服胜肽藥物開發限制。目前平台已建立涵蓋全球超過 50 個國家的專利布局，並完成多項動物及人體試驗驗證，具備持續拓展產品線及商業化的能力。

在商業化方面，奧孟亞表示，已成功完成首項產品 ANY002 的全球授權。目前公司亦積極推進「ANY002-mini」及「ANY004」等產品開發，並持續洽談全球授權合作，透過授權金、開發里程碑金及上市後銷售權利金等商業模式，持續創造長期營運動能。

奧孟亞總經理史格瑞表示，取得科技事業核准函，是奧孟亞發展歷程中的重要里程碑，也代表公司多年投入的自主研發成果獲得主管機關肯定。相信真正具有價值的創新，不僅來自技術突破，更在於能成功推向市場、造福患者。未來，將持續深化 MIRA/JE平台技術，加速新產品開發及全球授權布局，推動更多針劑轉口服創新療法，提升患者用藥便利性，並持續為股東創造長期價值。

奧孟亞表示，將依董事會決議及市場狀況，規劃後續資本市場籌資事宜，以支應產品開發、全球授權合作及國際市場拓展所需資源。公司強調，取得科技事業核准函不僅是上市申請的重要資格，更象徵奧孟亞自主研發平台已通過政府專業審查機制肯定。未來，公司將持續深化研發創新、強化商業化能力及公司治理，依既定時程推動股票上市相關作業。

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