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頎邦遭檢調調查！董座3000萬元交保 股價苦吞跌停

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
頎邦董事長吳非艱。聯合報系資料照
頎邦董事長吳非艱。聯合報系資料照

新竹地檢署今（24）日發布新聞表示，調查頎邦科技吳姓董事長（吳非艱）等7人，涉嫌違反證券交易法，7人於民國105年至108年間違背職務侵占公司資產，經檢察官複訊後認犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知吳姓董事長（吳非艱）以新臺幣3000萬元交保，其餘涉案6名被告分別裁定30萬元至2000萬元不等交保。

頎邦雖重訊表示全力配合檢調調查，但今日開盤即跌停價158元開出且鎖死至收盤，仍高達10234張高掛跌停仍無法成交。

新竹地檢署指出，本案係由法務部調查局新竹縣調查站報請黃依琳檢察官指揮偵辦。檢調掌握相關事證，指頎邦高層等人涉嫌違反證券交易法第171條、公司法第9條及商業會計法等規定。檢調於23日股市盤後發動兵分5路搜索，前往頎邦公司及被告住處等相關處所，查扣手機、筆記型電腦、會議資料與存摺等重要證物，並傳喚7名被告及相關證人到案說明。

檢方訊後裁定交保金額分別為：吳姓被告3000萬元、羅姓被告2000萬元、田姓與蔡姓被告各100萬元、王姓與曾姓被告各50萬元、蘇姓被告30萬元。地檢署強調，將積極釐清案情，以維護公司治理與證券市場秩序。

根據台灣證券交易所公布頎邦經營團隊目前主要持股，吳非艱持有頎邦9183張，羅姓被告應為財務部副總經理暨財務長羅世蔚，持股122張，兩人交保金額也最高，各為3000萬及2000萬元。

儘官新竹地檢署強調偵察不公開，但根據其公布遭調查的7人於105年到108年間違背職務侵占公司資產，應是透過頎邦轉投資的頎誠投資所涉事宜，遭檢調盯上進行調查。頎誠投資也是由頎邦核心團隊或相關高階經理人擔任董事、負責人，在頎邦的股權運作、董事選任與轉投資業務（如集團投資或持股管理），扮演法人代表與關聯投資公司的角色。

頎邦 新竹 法務部

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