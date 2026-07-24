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長興獲利／上半年稅前盈餘17.91億元、年增71.76％ 創近四年同期新高
長興（1717）24日公告自結獲利數字，6月稅前盈餘2.84億元，年增97.37％，每股稅前盈餘（EPS）0.24元；上半年累計稅前盈餘17.91億元，年增71.76％，EPS 1.53元。
長興指出，中東局勢在6月趨緩，上游原物料價格回落，客戶需求略有降溫，6月營收38.31億元，較前月略減，但仍較去年同期成長16.21％。其中，合成樹脂、特用材料6月出貨量不及上月，電子材料則在精密設備認列營收貢獻下回升，半導體先進封裝材料出貨量增加。
長興也表示，6月出貨量不及上月，產品價格也隨原物料下修，毛利率自高檔拉回至合理水位，6月稅前盈餘2.84億元，較上月減少26.77％，但仍較去年同期成長97.37％。累計前六月月稅前盈餘17.91億元，成長71.76％，亦創下近四年同期新高。
展望下半年，長興指出，合成樹脂、特用材料、乾膜光阻等產品將延續上半年穩定成長態勢；精密設備進入密集驗收；半導體封裝材料按既定進度，出貨量持續擴增。整體而言，下半年營運可望更優於上半年。
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