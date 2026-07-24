證交所：英柏得送件申請上市

伺服器大廠緯穎（6669）今日表現亮眼，在台股高價股震盪下跌之際，成為4,000元以上超高價族群中唯一逆勢上漲的個股，盤中更是大漲逾半根停板，展現強勁的買盤支撐與基本面實力。

2026-07-24 13:00