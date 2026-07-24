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證交所：英柏得送件申請上市

中央社／ 台北24日電

AI機房大量建置，帶動全球記憶體市場火熱，主攻工業級快閃記憶體模組的英柏得科技今天送件申請股票上市。

台灣證券交易所今天公告，英柏得於7月24日送件申請股票上市，不含創新板，為今年第11家國內公司申請股票上市。

根據證交所提供的公開說明書摘要資料，英柏得公司負責人為林傳生，公司實收資本額約新台幣3.34億元，主要產品包括工業級快閃記憶體模組、工業級快閃記憶體控制器與方案等。

英柏得2025年稅前盈餘1842.1萬元，每股稅後純益0.53元。

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