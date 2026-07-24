亞翔：在手訂單4400億元 未來3年營運一年比一年好

工業機電系統整合工程廠亞翔總經理蔣曉麟今天表示，今年上半年新簽約合約金額新台幣3037億元，明顯大幅上升，尚未施工工程合約金額4400億元，同樣大幅成長。亞翔預期，未來3年營運可望一年比一年好。

亞翔今天召開法人說明會，蔣曉麟指出，今年上半年營收459.57億元，延續上升趨勢，東協市場占總營收比重約64%，半導體產業占總營收比重達82%。

蔣曉麟表示，客戶需求非常大，今年上半年新簽約合約金額3037億元，較前4年明顯大幅上升，其中，以東協市場居冠，比重達91%，半導體產業比重達98%。

蔣曉麟指出，尚未施工工程合約金額4400億元，同樣大幅成長，延續往上發展趨勢，其中，東協市場比重76%，半導體產業比重81%。亞翔預期，未來3年營運可望一年比一年好。

因應加大新加坡市場營運策略，蔣曉麟說，亞翔去年成立新加坡子公司，亞翔系統集成（蘇州）也在去年成立子公司凌邁智（新加坡）。集團全球員工總人數5413人，其中，台灣有4075人，新加坡有196人。