快訊

蔣萬安號召民眾明天上街「反毒台」 衛福部食藥署首回應

小三要求不戴套！元配「寄HIV藥物給她」揭丈夫驚人祕密

缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

聽新聞
0:00 / 0:00

亞翔：在手訂單4400億元 未來3年營運一年比一年好

中央社／ 新竹24日電

工業機電系統整合工程廠亞翔總經理蔣曉麟今天表示，今年上半年新簽約合約金額新台幣3037億元，明顯大幅上升，尚未施工工程合約金額4400億元，同樣大幅成長。亞翔預期，未來3年營運可望一年比一年好。

亞翔今天召開法人說明會，蔣曉麟指出，今年上半年營收459.57億元，延續上升趨勢，東協市場占總營收比重約64%，半導體產業占總營收比重達82%。

蔣曉麟表示，客戶需求非常大，今年上半年新簽約合約金額3037億元，較前4年明顯大幅上升，其中，以東協市場居冠，比重達91%，半導體產業比重達98%。

蔣曉麟指出，尚未施工工程合約金額4400億元，同樣大幅成長，延續往上發展趨勢，其中，東協市場比重76%，半導體產業比重81%。亞翔預期，未來3年營運可望一年比一年好。

因應加大新加坡市場營運策略，蔣曉麟說，亞翔去年成立新加坡子公司，亞翔系統集成（蘇州）也在去年成立子公司凌邁智（新加坡）。集團全球員工總人數5413人，其中，台灣有4075人，新加坡有196人。

亞翔 營收 半導體

延伸閱讀

亞翔在手訂單創新高

財部：AI行情帶動 證交稅半年刷新全年紀錄

無人機AI視覺＋AI微算力雙引擎推動 晶瑞光力拚Q4單月轉平

緯創唱旺AI！數年接單無虞 董座林憲銘強調需求只會愈來愈多

相關新聞

遭檢調搜索！頎邦說明營運正常 但股價跌停深鎖、逾1.3萬張等著賣

頎邦（6147）23日重訊公告指出，配合檢調單位執行搜索調查，公司營運正常，對公司財務業務無重大影響；不過，24日跳空以跌停158元開出後鎖死，市價及跌停賣單超過1.3萬張。

穩懋獲利／第2季自結每股賺2.3元、季增逾八成 較去年同期轉虧為盈

砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）公布自結第2季及上半年營運表現，第2季每股純益2.3元，季增逾八成，較去年同期轉虧為盈，累計上半年每股純益3.56元，相比去年每股淨損0.96元，也有轉虧為盈表現。

大盤大跌逾千點 光鼎盤中飆漲停收漲4.44%

台股24日大盤受賣壓走低，加權指數跌逾千點，LED廠光鼎（6226）股價呈現逆勢抗跌，盤中最高衝上19.8元、漲幅達10%，終場收在18.80元，上漲0.80元，漲幅4.44%，成交量放大至2.03萬張以上，表現相對大盤強勢。

大盤重挫千點 立碁逆勢走揚 盤中一度飆逾9%

台股24日大盤受賣壓走低，加權指數重挫逾千點，跌破44000點關卡。LED封裝廠立碁（8111）股價呈現逆勢抗跌，盤中最高衝上62元、漲幅達9.15%，午後股價稍有拉回，截至13:15暫報59.1元，上漲2.30元，漲幅約4.05%，成交量放大至1.8萬張以上，表現相對大盤強勢。

國巨法說前夕 花旗力挺「買進」重申目標價1,500元

國巨（2327）將於29日召開法說會，外資花旗證券發布最新報告指出，國巨中長期營運格局穩健，近期股價回檔主要出自技術面賣壓，基本面並未惡化。目前本益比僅約22倍，遠低於全球同業平均的32倍，投資價值浮現，因此維持「買進」評級、目標價維持1,500元。

4,000元以上超高價股唯一走紅！緯穎逆勢漲逾半根停板

伺服器大廠緯穎（6669）今日表現亮眼，在台股高價股震盪下跌之際，成為4,000元以上超高價族群中唯一逆勢上漲的個股，盤中更是大漲逾半根停板，展現強勁的買盤支撐與基本面實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。