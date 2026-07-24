正瀚財報／上半年EPS 5.65元、創近三年同期新高 上半年擬配息1元

農業生技大廠正瀚-創（6534）24日公布上半年財報，受惠北美需求旺盛，上半年合併營收13.3億元，年增4.3％；稅後淨利5.77億元，年增32.19％；每股稅後純益（EPS）5.65元。正瀚董事會也同步通過2026上半年度盈餘分配，將配發現金股利每股1元，以24日收盤價計，上半年現金殖利率1%。

正瀚生技也公布第2季營收4.59億元，年增9.26％；因產品組合持續優化，帶動毛利率提升至85％；稅後淨利1.51億元，更較去年同期大增300.49％；單季EPS 1.5元。

正瀚生技表示，該公司出貨多以美元計價，第2季仍因匯率影響換算台幣後的營收，但不影響獲利表現，獲利成長幅度遠優於營收增幅。第2季營收4.59億元，年增9.26％；產品組合持續優化，毛利率較去年同期提升2個百分點至85％，帶動營業利益較去年同期成長22.09％至1.7億元；去年同期認列匯兌損失基期較低，第2季稅後淨利1.51億元，年增300.49％。

正瀚持續進行全球市場布局，開發生物刺激素(Biostimulant)與植物生長調節劑（Plant Growth Regulator, PGR）兩大領域的高附加價值產品，淡旺季差距已明顯逐漸縮小，下半年可望維持成長。新產品內穩系統素即提供農業生產因應極端氣候的創新解方，已布局北美、東南亞、日本市場，銷售量逐步提升。

正瀚亦將於7月底前往巴西聖保羅，參與拉丁美洲兩大農業與經濟作物盛會「Biocontrol & Biostimulant LATAM 2026」與「拉美咖啡展」（Coffee LATAM 2026），並發表專題演講，全方位展示正瀚生技從大田作物植物營養到精品咖啡風味科學的最新研發成果。

拉丁美洲是全球高價值經濟作物重要產區，藉由此次參展，展示正瀚研發成果之外，也旨在透過實體參與，深化與南美當地的農業專家、跨國通路與產地莊園的直接技術交流，逐步建立國際精品咖啡供應鏈與綠色農業中的技術參與度，拓展正瀚於南美洲布局的廣度與深度。