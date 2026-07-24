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穩懋獲利／第2季自結每股賺2.3元、季增逾八成 較去年同期轉虧為盈
砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）公布自結第2季及上半年營運表現，第2季每股純益2.3元，季增逾八成，較去年同期轉虧為盈，累計上半年每股純益3.56元，相比去年每股淨損0.96元，也有轉虧為盈表現。
穩懋第2季營收52.57億元，季增15%，年增39%，受產品組合轉佳、出貨量增加以及相產品量產等綜合影響，毛利率28.2%，較去年同期18.5%及上季26.3%成長，單季稅後純益9.77億元，較去年同期轉虧為盈，較上季成長83%，每股純益2.3元。
累計上半年穩懋營收98.47億元，年增33.9%，毛利率27.36%，較去年同期17.6%明顯成長，每股純益3.56元，較去年同期每股淨損0.96元，轉虧為盈。
穩懋公布今年第2季產品比重，Cellular（蜂巢式網路）占比約30%至35%，Infra（基礎建設）占比約30%至35%，WiFi占比約10%至15%，Optical（光學）占比約10%至15%比第1季的5%至10%成長。
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