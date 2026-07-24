加速企業級AI應用！華碩推出新一代AMD EPYC伺服器

華碩（2357）今（24）日宣布推出全新系列伺服器，均搭載次世代的AMD EPYC™ 9006處理器，可分為雙插槽及單插槽兩種設計，前者以高運算密度為優勢，後者則更具靈活性及空間效益，兩者皆是為滿足企業AI、虛擬化、儲存與雲端環境等嚴苛所需而生。

其中，配備旗艦級雙插槽的ASUS RS700A / 720A，擁有令人驚豔的極致運算密度；而單插槽的ASUS RS500A / 520A，則能為使用者帶來卓越的空間效益與部署靈活性；同時，兩款機型亦完美整合PCIe® 6.0、頂尖的記憶體支援和高密度E3.S儲存裝置，再加上華碩獨家創新基礎，以實現極為出色的散熱管理及運作效率，滿足企業AI、虛擬化、儲存與雲端環境等嚴苛所需。

華碩資深全球副總裁朱培蘭表示，「面對大規模AI應用浪潮，基礎架構靈活性與可擴充性已成為致勝關鍵；而華碩搭載第6代AMD EPYC的全新伺服器系列兩者兼具，將提供企業前所未有的強大算力，無論對於品牌或遍布全球的廣大客戶而言，都是至關重要的嶄新里程！」

專為AI推論與複雜模擬等高階運算而生的RS700A / 720A (雙插槽)，除內建最新PCIe 6.0技術、32個支援超高速MRDIMM的DIMM插槽，其精簡的2U規格，還可容納至多32個E3.S高密度儲存裝置，震撼效能無懈可擊；針對主流企業工作負載量身打造的RS500A / 520A，則採用800 mm短機身設計，非常適合市場主流一米至一米二的機櫃深度環境，且同樣具備完整PCIe 6.0與E3.S功能，並與RS700A / 720A共用核心零組件，日後維運、升級擴充皆輕鬆便利。