國巨法說前夕 花旗力挺「買進」重申目標價1,500元

國巨（2327）將於29日召開法說會，外資花旗證券發布最新報告指出，國巨中長期營運格局穩健，近期股價回檔主要出自技術面賣壓，基本面並未惡化。目前本益比僅約22倍，遠低於全球同業平均的32倍，投資價值浮現，因此維持「買進」評級、目標價維持1,500元。

花旗表示，國巨第2季營收達445億元，季增16%、年增36%，已超越原先「溫和成長」展望，受惠於產能利用率提升帶來的營運槓桿及價格調整效益，毛利率與獲利皆有進一步上揚空間。

展望第3季，花旗表示，國巨自7月起全面調漲MLCC、鉭質及鋁質電容價格，影響範疇涵蓋半數營收，平均售價（ASP）預估相較6月大幅提升15%至25%，將強烈支撐第3季毛利率表現。此外，法說會焦點則看好管理階層針對最新營運指引、AI產品比重、訂單出貨、產能利用率等走勢的相關回應。