外資喊多股價卻持續重挫 國巨7月以來急跌超四成、今日再殺

被動元件龍頭國巨*（2327）近期股價走勢與法人報告出現強烈對比。即便外資機構看好AI伺服器帶動的高階被動元件需求、紛紛上調其目標價，但在獲利了結與籌碼賣壓下，國巨今日股價持續下挫，盤中最高跌至639元，至午盤下跌7.04％至647元，累計自7月以來跌幅達43.16％。

外資機構才剛出具報告，受惠於AI伺服器與高階運算需求大增，帶動MLCC與電感等產品規格升級及單價提升。看好被動元件產業邁入營運成長期，大摩仍給予1,465元目標價，且樂觀情境下目標價甚至上看2,075元；花旗的目標價也看上1,500元。

然而，市場資金暫未回歸基本面，受到大盤拉回與籌碼鬆動影響，國巨*股價自7月高點快速回落，短期跌幅逾四成，出現「外資喊多、股價重挫」的背離現象。

法人分析，國巨近期急跌主因在於短期籌碼面的洗牌，後續市場將持續聚焦法說會釋出的營運展望，包括AI產品實際出貨比重與產能利用率，將是股價能否止跌回穩的觀察指標。