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狂飆8倍後劇震！尚茂跳空漲停反轉殺跌停 櫃買25分鐘分盤處置至29日

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
尚茂電子。聯合報系資料照片
尚茂電子。聯合報系資料照片

上櫃電子材料廠尚茂（8291）近期股價波動劇烈，繼4月爆發逾8倍飆漲行情後，24日再度上演漲停、跌停急轉直下走勢。尚茂早盤跳空攻上漲停價48.25元，但盤中賣壓湧現，約10時45分摜至跌停39.55元，單日震幅達19.82%，成為市場焦點。

尚茂股價自4月24日低點13.75元起漲，至5月29日最高衝上133元，短線狂拉24根漲停，波段漲幅高達867.27%，一度掀起市場高度關注。不過，股價急漲後隨即陷入劇烈修正，自6月起走勢反轉，一度連續重挫，7月15日最低回測24元，波段震盪幅度相當劇烈。

面對近期異常波動，櫃買中心已將尚茂列入注意股，並依規定自7月16日至29日採取25分鐘分盤撮合一次的處置交易措施，以降低交易異常波動風險。

櫃買中心指出，尚茂近期股價符合多項注意股標準，包括最近6個營業日累計漲幅達59.44%、最近60個營業日起迄兩個營業日漲幅達140.54%，以及最近90個營業日起迄兩個營業日漲幅達220.43%，因此列入注意股觀察。

在股價大幅震盪之際，尚茂基本面也受到市場檢視。公司115年第1季財報顯示，單季營收109.8萬元，稅後淨損857.8萬元，每股虧損0.49元；近4季累計營收360萬元，稅後淨損3,227萬元，每股虧損1.85元。

財務結構方面，尚茂6月自結財務資訊顯示，流動比率51.67%、速動比率51.15%，負債比率83.53%。公司依櫃買中心要求公告相關財務資訊，市場持續關注後續營運改善與財務調整進展。

尚茂今年股價大漲期間，市場曾聚焦公司轉型題材，包括自動化、機器人等相關應用。不過，公司5月已發布多次重大訊息澄清，指出外界傳聞的FANUC（發那科）接觸合作、導入日本機械技術等內容，均屬媒體報導或市場臆測；公司強調，目前主要營業項目仍為銅箔基板及黏合膠片生產與銷售，相關重大營運計畫將依規定公告。

尚茂股價從13.75元飆升至133元，再回落後重啟劇烈震盪行情，在櫃買中心分盤處置期間，市場將持續關注籌碼變化、股價波動與公司營運後續發展。

營收 櫃買中心 尚茂

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