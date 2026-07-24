家登受惠客戶擴產效應 法人：後市營運展望正向

家登（3680）受惠於台灣大客戶於海外擴產，韓國客戶預計今年下半年開始貢獻營收，美國零組件加工廠預計今年第4季啟用下，法人看好整體後市營運展望，估今年每股獲利（EPS）近15元。

分析師指出，由AI基礎建設持續擴大，推升載具需求維持高檔，家登上半年營收年增22%，受惠於EUV POD、FOUP及先進製程載具出貨持續放量，加上美國、韓國及大中華市場同步成長，下半年接單及出貨動能延續，在全球擴產效益逐步發酵下，全年營運可望優於去年。

展望下半年營運，由於AI應用持續擴散，全球半導體產業已進入新一波成長循環，從晶圓代工、記憶體到先進封裝皆持續擴大投資，帶動EUV光罩載具、晶圓載具及先進封裝載具需求同步升溫，且隨全球供應鏈朝區域化與在地化發展，家登也持續推進全球布局，其中美國初期零件加工產線正加速建置，預計今年第4季正式啟用，未來將進一步提升在地服務能力，支援北美客戶需求。

分析師表示，美國市場受惠於半導體製造回流及大型晶圓廠持續擴建，家登與關鍵客戶合作進一步深化，帶動EUV POD出貨大幅成長；韓國市場則同步切入邏輯及記憶體客戶，FOUP導入範圍持續擴大，預計下半年開始挹注營收；大中華市場歷經2025年調整後，2026年已有數十家客戶完成驗證並陸續轉入量產，成為另一項重要成長動能。

分析師估家登今年營收為88.8億元，年增20.9%，稅後純益14.3億元，年增58.8%，EPS上看14.9元。