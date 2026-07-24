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欣銓上季EPS 2.36元 分析師看好全年上看9.4元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

欣銓（3264）第2季每股獲利（EPS）2.36元，分析師指出，公司與策略夥伴合作的ASIC測試專案預計於下半年開始產生營收，預估7月開始將有較明顯的增加，使欣銓AI占比將會逐步提升，看好全年EPS上看9.4元。

欣銓第2季EPS為2.36元，累計上半年EPS為4.24元；分析師指出，其第2季毛利率40.17%，季增1.81個百分點、年增3.85個百分點，主要受惠通訊客戶需求佳，預估產能利用率約75%以上，而通訊主要動能來自AI周邊市場的持續強勁需求，以及國內通訊客戶帶來的外溢訂單效應。

擴產規劃方面，欣銓龍潭新廠第一層產能已鎖定AI ASIC與策略晶圓代工客戶，第3季貢獻營收，二至四層正在準備中。此外，欣銓先前公告將持續評估合適的土地及廠房標的擴產，顯示客戶需求旺盛。欣銓對資本支出一向保持保守與謹慎，主因是高額折舊若遇上稼動率下滑，會嚴重衝擊毛利率。

此次2026年轉向積極擴張，主要來自與策略客戶已確定之合作案的ASIC合作案。欣銓上半年以既有通訊、車用補庫存及AI外溢訂單支撐，呈現淡季不淡；下半年則隨龍潭廠機台陸續交付並完成數據驗證後，進入產能爬坡期。在排除匯率波動前提下，獲利亦預計維持逐季成長的趨勢，估全年EPS為9.4元。

欣銓 EPS 營收

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