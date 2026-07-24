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群益金鼎證券主辦華德動能創新板上市 24日起競拍 29日起申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券主辦綠能運輸產業華德動能（2237）創新板初次上市案，預定8月10日上市掛牌。上市前公開承銷張數為6,448仟股，其中5,159張於7月24日至7月28日展開競價拍賣，競拍底價為每股22元，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過694張 (仟股），預定7月30日辧理開標，同時並於7月29日至7月31日辦理公開申購，8月4日公開抽籤。

華德動能目前實收資本額約12.18億元，配合政府推動綠色運輸政策，尤其在交通部「電動大客車推動計畫」帶動下，搭配海外技術輸出策略，公司營運規模持續擴大，2026年上半年營收大幅成長，並創下歷史新高，展現強勁成長動能。

根據華德動能最新財務資料顯示，2025年及2026年上半年營業收入分別為20.96億元及18.38億元，每股盈餘（EPS）分別為1.33元及2.08(自結)元，擺脫過去虧損，營運成果明顯改善。法人分析，隨著關鍵零組件國產化比例提升與產能規模化效益逐步顯現，加上在手訂單能見度已排至明年，整體獲利能力持續強化，營運動能穩健成長。

華德動能成立於2005年，在董事長蔡裕慶帶領下深耕綠能運輸產業，從底盤設計與動力系統整合起步，逐步發展為國內市佔率第一的電動巴士品牌。公司業務版圖涵蓋整車製造、三電系統整合（電池、電機、電控）、車隊管理軟體以及綠色能源解決方案，打造完整智慧移動產業鏈。

在國際布局方面，華德動能積極拓展海外市場，並與日本住友商事（Sumitomo Corporation）等國際企業維持長期合作關係。住友商事目前亦持有華德動能約4%股權，雙方攜手推動全球電動交通生態系發展。公司現已於日本、北美等地建立策略合作夥伴關係，透過技術授權及三電系統與智慧軟體輸出模式，逐步深化國際市場布局。

展望未來，華德動能將持續強化核心技術研發，與智慧移動整合能力，深化全球合作版圖，以成為全球頂尖電動商用車智慧移動解決方案提供者目標邁進。

群益 綠能 交通部

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