尖點擴產再加速 林序庭：4,500萬支只是基本量、現有產能仍遠遠不夠

PCB鑽針廠尖點（8021）擴產腳步加快。董事長林序庭今（24）日表示，中壢新廠土建工程預計9月完成，設備將自10月起陸續進駐，真正大量生產則要等到明年。至於今年底鑽針月產能能否達到4,500萬支，他直言「應該沒有問題」，但這只是基本量，以目前訂單需求來看，現有產能仍遠遠不夠。

尖點中壢新廠為地上六層建物，將是明年擴產的重要據點。公司先前法說會曾透露，新廠規劃新增約800萬支月產能。法人據此推估，若今年底4,500萬支產能如期到位，隨中壢新廠明年逐步放量，集團鑽針月產能至少可望提高至5,300萬支，較今年底再增加約18%。

而且，5,300萬支還只是納入中壢新廠後的推算，海外擴產尚未完全計入。林序庭透露，泰國廠仍持續增加設備，中國大陸新廠也在規畫中。總經理林若萍則指出，尖點除中壢廠外，在上海等地也有生產據點，未來將依各地客戶需求，彈性調配各廠產能。

對於明年產能究竟能增加多少，林序庭坦言，現有供給仍遠遠無法滿足需求。隨中壢、泰國及中國大陸擴產同步推進，明年實際月產能仍有機會超過5,300萬支，詳細規畫預計留待後續法說會進一步說明。

尖點近期獲利也已反映高階鑽針需求升溫。公司自結6月歸屬母公司淨利1.09億元，年增217.27%，每股純益0.74元；累計5、6月每股純益達1.53元，已超越首季的1.17元。隨新產能陸續開出、高階產品比重提高，後續出貨規模與生產效率可望進一步提升。