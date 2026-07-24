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康那香搶市 四策略出擊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

不織布及婦嬰衛生用品廠康那香（9919）昨（23）日召開法說會，公司表示，將加速營運轉型，正積極開發高階機能性不織布與友善環境等產品，拓展歐美市場；康那香表示，未來將以四大策略推動成長，預期2026年下半年營運可望逐步顯現成果。

康那香表示，四大策略分別為「優化整體營運成本、新產品開發、市場拓展、行銷深化」。提升營運效率方面，康那香目前在台灣擁有三座生產基地，近兩年將聚焦廠區整合與產能優化，提升整體營運效率，降低固定成本，以因應外部市場競爭壓力。

產品布局方面，康那香近年積極投入機能化與環境友善材料應用，除原有衛生用品市場外，也將高階機能性材料應用範圍從亞太市場延伸至歐美及海外華人市場。今年下半年預計推出新產品，鎖定高階不織布、綠色環保產品等領域，未來更將朝再生材料應用方向邁進，藉此提升進軍歐美市場的競爭力

康那香 競爭力 歐美

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