和運租車競拍 底價35.59元

和泰汽車旗下移動服務事業和運租車（7855）上市腳步邁入最後階段，配合初次上市前公開承銷，將於7月27日至29日辦理股票競價拍賣，競拍底價為每股35.59元、價高者得，預計7月31日開標，擬於8月中旬掛牌上市。

法人分析，和運租車7月23日興櫃收盤價格為101.5元分析，競拍底價每股35.59元計算，最高價差達到65.9元，也就是拍到的人最高每張潛在獲利逾6.5萬元，因此備受市場關注，也成為今年資本市場焦點上市案之一。

和運董事長劉源森表示，公司成立已逾27年，近年配合集團推動MaaS（Mobility as a Service，移動即服務）策略，持續拓展企業長租、短租、共享移動、中古車流通及智慧移動等多元業務，建立完整的車輛全生命週期管理模式，穩居國內租車市場龍頭。

上市前夕，和運已於台北、台中及高雄舉辦十餘場法人說明會及投資人座談，吸引國內外法人、壽險業及機構投資人參與。法人普遍看好公司穩健的營運基礎、完整的移動服務布局，以及AI智慧移動發展潛力，為此次公開承銷增添市場熱度。

和運租車指出，目前企業長租市占率已連續24年蟬聯國內第一，提供TOYOTA、LEXUS、HINO，以及Mercedes-Benz、BMW、Tesla、Porsche等多元品牌車款，擁有穩定的企業客戶基礎。