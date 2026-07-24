東方風能（7786）昨（23）日宣布，完成台電離岸風電二期海纜建置工程，旗下旗艦工程船「東方海威」將於7月26日啟航，預計第4季抵達歐洲，投入挪威、英國及德國北海地區離岸能源、油氣開發及海底基礎建設工程，啟動全球化營運布局。

董事長陳柏霖指出，此次啟航不僅代表東方風能成功將營運版圖拓展至國際市場，更象徵台灣自主培養的海事工程能力，首度進軍歐洲高階海事工程市場，成為台灣第一家將高規格海事工程服務輸出至歐洲的企業。

另一方面，東方風能除了離岸風電、AI通信電纜業務之外，也正式跨入離岸天然氣等能源開發領域。去年東方風能離岸風電占營收比重高達95%、通信電纜占5%，今年離岸風電占比將降至75%，通信電纜維持5%，新增天然氣能源占20%。

目前，東方風能已掌握四項長期合作合約，金額達200億元，建立穩定收益來源，2030年前訂單能見度達約70%。

東方風能6月合併營收15.26億元、年增18.5%，再創單月新高；第2季合併營收42.9億元，季增140%、年增33%，主要受惠台電二期海纜工程認列及海事工程業務推進，展現強勁動能。累計上半年合併營收衝破60億大關、達60.67億元，年成長39.1%。

陳柏霖指出，第2季到第3季進入施工高峰期，改裝後布纜船投入高附加價值專案，通信海纜工程進入主要認列階段，預期毛利率可回升至去年旺季水準，整體第3季與第2季高峰水準相當。

法人估，東方風能今年營收約比去年略增，每股稅後純益約10元。明年隨歐洲離岸天然氣工程營收挹注，全年營收看增一成以上，每股稅後純益上看13元以上。

「東方海威」為全亞洲最高規格海纜工程船之一，最大作業水深達3,000公尺，可在複雜海況下執行高精度海事工程，包括海底電纜鋪設與維修、海底管線施工、ROV（水下遙控載具）作業，以及離岸能源基礎建設等高附加價值任務。

東方風能憑藉在台灣離岸風電市場累積大型工程實績與世界級海事工程能力，已與挪威海事工程承包商DeepOcean簽署六年期合作合約，初估每年可貢獻約10億元營收。