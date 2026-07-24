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帝寶AI車燈 迎收成期

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

AI引爆智慧車燈革命下，帝寶（6605）揭露，已建立涵蓋雷射光源、Micro LED投影、ADB智慧頭燈及光學設計等高階車燈技術平台，為下一波營運成長布局。帝寶昨（23）日表示，近年布局的創新研發產品已陸續量產，多年研發進入收成期。

帝寶近年研發方向已由傳統AM（售後維修）車燈，全面延伸至AI智慧車燈領域，布局涵蓋雷射光源、LED近遠燈切換模組、無眩光遠燈（ADB）、OLED尾燈、Micro LED投影模組，以及智慧型頭燈、智慧尾燈、貫穿式尾燈、LOGO燈及車內氛圍燈等高階產品。

其中，Micro LED投影／ADB模組技術近日已陸續量產，代表帝寶多年研發成果正轉化為營運動能。

除了光源技術外，帝寶同步完成「矽膠光學設計技術」並達到法規要求，持續投入塑膠透鏡、厚件光學加工及薄殼成型等核心製程。

市場分析，AI智慧駕駛快速普及，車燈已由傳統照明元件升級為智慧駕駛的重要互動介面。ADB可依道路環境自動調整光型，Micro LED可投射導航、警示及人車互動資訊，雷射光源則提供更長照射距離與更高照明效率，帶動全球車廠加速導入新世代智慧車燈系統。

帝寶多年來以自有品牌DEPO深耕全球AM市場，目前AM產品仍占營收約八成，龐大的模具資料庫及快速新品開發能力，是穩居全球AM車燈龍頭的重要優勢。

隨著AI智慧車帶動車燈技術全面升級，加上美國將台灣銷美汽車零組件關稅由26.71%調降至15%，與日、韓回到相同水準，市場預期7、8月客戶拉貨動能將進一步回升。

法人看好，在AI智慧車燈、高階光學技術、創新產品量產及關稅利多帶動下，帝寶可望迎接新一波成長動能。

帝寶

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