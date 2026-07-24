橘子推出AI 遊戲夥伴

遊戲大廠橘子（6180）加速AI布局，昨（23）日宣布推出獨家旗艦技術「UTUX系統」，打造具備「長記憶、可成長、能決策」能力以及可發展獨立心智的AI遊戲夥伴，搶攻市場商機。

橘子為驗證生成式AI在泛娛樂領域的商業化潛力，今年以「Gamania AI：時空越境」為主題參加2026漫畫博覽會，並將UTUX系統導入於旗下經典IP遊戲《便利商店》，讓玩家搶先體驗與AI店員的交流，期盼藉此提升玩家體驗。

橘子表示，UTUX系統在兼顧AI生成自由度的同時，能確保遊戲世界觀與角色設定的一致性，讓AI角色發展出獨立心智，並自主做出行動，成為與玩家共同成長的遊戲夥伴，透過此一方式，有望打造AI時代下，遊戲產業的全新可能。

橘子積極投入AI布局，日前宣告AI新戰略，預計將投入中大型算力中心計畫，切入日益增長的算力供應市場，將龐大的AI運算需求，轉化為挹注集團未來營運成長的實質動能 。

橘子指出，集團預計投入中大型算力中心的發展計畫，並將自有的中和機房全面升級為高階算力中心，期望藉由此一戰略布局，對外提供強韌的算力資源 ，並協助跨產業客戶加速導入AI應用服務，打造穩健收益 。