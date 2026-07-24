91APP搶AI代理商機

91APP*-KY（6741）產品長李昆謀昨（23）日於自家零售高峰會表示，零售與餐飲都進入AI代理時代，該公司積極搶進，搶搭相關商機。

他提到，因應AI代理時代潮流，91APP推出供店家整合在內部營運系統，可諮詢營運數據和策略的AgentOne平台，以及三個子平台產品，包括幫助店家投放有效廣告的MediaOne、打造客戶關係的EngageOne、AI優化的SearchOne，幫助商家在OMO時代快速掌握客戶消費行為並即時行銷。

李昆謀強調，AI應用已從單純回答問題，進入可協助完成實際任務的階段，AgentOne平台和店家營運系統整合取得數據資料，結合平台系統本身產業知識，AI理解產業情境，針對營運數據做分析，以聊天方式就能獲得數據和策略分析，更可進一步要求AI提供行銷策略，若覺得可行則可讓AI直接執行。