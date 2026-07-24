樺漢6月 EPS 2.52元 精材0.54元

摩根士丹利（大摩）證券搶在國巨下周三（29日）法說會前發布報告指出，國巨中期成長主軸並未改變，高階AI專用積層陶瓷電容（MLCC）產能持續供不應求，維持「優於大盤」評等，最新目標價1,465元；若AI需求爆發，樂觀情境更喊至2,075元，但最悲觀為685元。

2026-07-24 01:06