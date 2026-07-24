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樺漢6月 EPS 2.52元 精材0.54元

經濟日報／ 記者吳凱中李孟珊／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（23）日應主管機關要求，公布自結6月歸屬母公司業主淨利3.7億元，年增80.65%，每股純益2.52元。

樺漢近期股價飆漲，連續四日上揚，短線漲幅達27.34%。昨日股價收503元，上漲13元、漲幅2.65%，重回500元關卡。

台積電轉投資封測廠精材（3374）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公告自結6月獲利1.47億元，較去年同期大增73.5倍，單月獲利已是首季近40%水準，每股純益0.54元。

精材具備晶圓級尺寸封裝（WLCSP）、晶圓級後護層封裝（WLPPI）等技術，主要應用於CIS及環境感測器、指紋辨識等領域，並於2021年開始承接台積電測試代工訂單。

近年因CoWoS產能排擠效應，台積電擴大向精材釋出美系手機客戶、其他客戶測試代工訂單，公司也為此積極擴產支應需求。精材昨天股價跌15元、收403元。

樺漢 台積電 短線

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