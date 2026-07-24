聽新聞
0:00 / 0:00
大鵬科將掛牌 每股180.53元
大鵬科CLMX（7689）將在7月28日掛牌上市，去年每股純益高達10.38元，掛牌蜜月行情備受關注。大鵬科日前完成競價開標，得標加權平均價格為每股180.53元，承銷價訂為180.53元。
近年大鵬科鎖定「智慧安防」與「長照照護」雙引擎，專注高技術門檻無線射頻通訊技術研發，並建構自主無線通訊平台，已經成功切入歐美主要電信業者、安防品牌與長者照護機構等相關供應鏈體系，在歐洲及北美市場均有電信通路開始小量試單出貨，更搶進防災設備，9月可望小量出貨。
大鵬科6月合併營收創歷史次高；上半年合併營收達29.56億元，年增40.9%，為歷年同期新高，2024年及2025年每股純益分別為5.06及10.38元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。