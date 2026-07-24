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大鵬科將掛牌 每股180.53元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

大鵬科CLMX（7689）將在7月28日掛牌上市，去年每股純益高達10.38元，掛牌蜜月行情備受關注。大鵬科日前完成競價開標，得標加權平均價格為每股180.53元，承銷價訂為180.53元。

近年大鵬科鎖定「智慧安防」與「長照照護」雙引擎，專注高技術門檻無線射頻通訊技術研發，並建構自主無線通訊平台，已經成功切入歐美主要電信業者、安防品牌與長者照護機構等相關供應鏈體系，在歐洲及北美市場均有電信通路開始小量試單出貨，更搶進防災設備，9月可望小量出貨。

大鵬科6月合併營收創歷史次高；上半年合併營收達29.56億元，年增40.9%，為歷年同期新高，2024年及2025年每股純益分別為5.06及10.38元。

營收 長照 歐美

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