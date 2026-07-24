台鎔上市 蜜月行情甜

台鎔科技（6947）昨（23）日以每股66元掛牌上市，受惠循環經濟與再生能源效益顯現，順利開紅盤，終場收在78.5元、上漲18.9%。

台鎔深耕廢棄物處置與資源化，具備焚化、蒸餾及能源化三位一體技術，連續多年的運轉天數突破300天，展現穩定處理能量。上半年稅後淨利1.35億元，每股純益1.44元，優於去年同期的0.14元，上半年獲利已逼近過去兩年總和，展現營運效益爆發力。

展望後市，法人分析，在半導體先進製程持續推進下，有害事業廢液處置需求維持高檔，整體營運動能充沛。在半導體廢棄物處置與城市能源化雙引擎驅動下，台鎔下半年營運表現將持續升溫，全年獲利表現有機會挑戰歷史新高紀錄。

業界指出，晶圓代工與封測大廠積極擴產，帶動特化品廢液與化學品回收需求提升。台鎔已打入多家國內半導體大廠供應鏈，藉由智能化系統滿足國際供應鏈對ESG監管標準。