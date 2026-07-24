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昇達科好威 一日填息

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

低軌衛星與微波通訊元件廠昇達科（3491）昨（23）日除息，受惠下半年業績暢旺，當日完成填息。法人看好，昇達科8月起可望揮別客戶更改設計影響營收陰霾，隨客戶新衛星發射，新產品出貨推升營運表現。

SpaceX上市後股價震盪走跌，影響美國及台灣衛星相關概念股股價走勢，加上昇達科營收受到大客戶修改設計導致延遞出貨影響，股價大幅回檔，從高點2,200元下跌，最低來到1,155元。昨日除息參考價為1,293.2元，早盤最高衝上1,355元完成填息，終場上漲5元，收1,300元。

昇達科5月營收受客戶端因產品改版調整，臨時通知暫停部分產品出貨，客戶願補償訂單損失，單月每股純益1.62元，優於市場預期，累計前5月每股純益7.01元。

昇達科強調客戶只是更改設計，不是取消訂單，重新送樣後就可重新出貨，後續單月營收將恢復水準。

法人看好昇達科8月營收恢復水準，全年每股純益維持20元目標。

營收 昇達科 美國

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