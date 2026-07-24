鈺齊上半年EPS 1.78元 強生1.71元

戶外功能鞋製造龍頭廠鈺齊-KY（9802）公布上半年財報，稅後純益3.57億元、年減35.3%，每股純益（EPS）1.78元。鈺齊表示，第2季營收已展現產能加速提增效果，預期下半年總產值動能將優於上半年。

鈺齊在越南、印尼新設廠區陸續投產，以及接單較第1季增加逾四成帶動下，產能明顯加速提升。

鈺齊指出，今年首季合併營收為全年低點，邁入第2季之後，集團產銷營運規模，將可呈現逐季增長走勢。若依近期量產接單趨勢與產能建置規劃，今年「總產值」較2025年正向增長的展望不變，下半年產值動能也可望優於上半年。

綜觀第2季獲利表現，營業毛利7.33億元，營業利益2.61億元，稅後純益1.79億元、年減40.5%，每股純益0.89元，其中業外匯兌評價影響數為-0.19元。

強生（4747）昨（23）日公布今年第2季財報，稅後純益1,148.5萬元，每股純益（EPS）0.25元；上半年稅後純益7,779.6萬元，年增90%，上半年EPS 1.71元。

強生表示，今年上半年維持穩健成長的主因，在於國內高齡化社會帶動慢性病及中樞神經系統用藥的需求持續攀升，加上公司積極拓展各級醫療院所、診所通路等通路的市占率，主力產品如胃腸道肝膽系統用藥、泌尿系統用藥、神經肌肉系統用藥等三大領域的藥品出貨穩定，創造公司良好的產能稼動率、出貨能見度。