信邦上半年EPS 7.36元

電子線束大廠信邦（3023）昨（23）日公布第2季財報，受惠營收成長優於預期，加上海外子公司研發抵減退稅挹注，單季稅後純益9.03億元，衝上五季來高點，季增4.44%，年增19.02%，每股純益3.76元；上半年每股純益7.36元。

信邦結算，第2季營收90.19億元，季增8.75%，年增16.58%；毛利率24.54%，季增0.03個百分點，年減0.17個百分點；營益率10.41%，季減1.12個百分點，年減0.85個百分點。

累計信邦上半年營收173.11億元，年增8.9%；毛利率24.5%，年減0.1個百分點；營益率10.95%，年減1.22個百分點；稅後純益17.68億元，年增5.1%，每股純益7.36元。信邦指出，第2季獲利優於首季，主要受惠產品組合優化及工業應用產業比重提升，帶動毛利率成長。信邦昨天股價跌12.5元、收304.5元。

另外，為迎接未來市場商機，信邦第2季主動加大策略性投資，包括調整薪資、拓展市場、推動新產品研發及支付相關運費，使費用率增加1.15個百分點。雖然金融資產評價利益受市場波動影響較前一季減少，但在海外子公司研發抵減退稅助攻下，第2季整體獲利能力依然維持穩健成長。

信邦表示，與去年同期相比，受機櫃組裝比重增加及汽車產業低毛利產品比重拉高影響，第2季及上半年毛利率呈現下滑；業外損益部分，因匯兌損失減少及金融資產評價利益增加，第2季營業外利益較去年同期增加4,744萬元，累計上半年營業外利益亦年增3,878萬元。

信邦並提到，基於整體投資策略與資金靈活調配考量，董事會決議通過處分持有的巨頻科技全數股權。該筆投資帳列「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動」，相關投資增值依會計準則直接認列於股東權益保留盈餘項下，本次股權處分預計將使公司淨值中的保留盈餘大幅增加5.89億元，進一步優化財務結構。