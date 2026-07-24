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晶瑞光營收 拚下半年較上半年成長三成

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
晶瑞光董事長鄒政興。 記者劉芳妙／攝影
晶瑞光董事長鄒政興。 記者劉芳妙／攝影

晶瑞光電（6787）董事長鄒政興昨（23）日表示，紅外光學元件產能滿載，訂單能見度已達2027年底，加上無人機相機模組出貨暢旺，看好下半年營收較上半年成長三成，力拚第4季單月損益兩平，並預計今年底、明年初申請創新板上市。

晶瑞光日前董事會決議辦理現金增資，將發行650萬元，以每股30元溢價發行，預計籌資1.95億元，主要投入購置機器設備以及充實營運資金。鄒政興表示，無人機相機模組訂單強勁，為支應提前備料，現增約三分之一資金將用於備料準備。晶瑞光昨天在興櫃市場收參考價38.9元，上漲1.51元。

晶瑞光上半年營收1.13億元，年增63%，主要動能來自光學元件紅外濾光片，旗下紅外窄帶濾光片、AI飛控模組等相關產品應用在ToF模組、無人機、AI無人載具等領域，相關營收占比由去年全年25％，今年上半年已提高至57％；終端應用方面，車載營收占比從去年10％提升至50％，無人機領域也有2％。

鄒政興表示，下半年以無人相機模組出貨最為強勁，看好相關營收占比有望拉高至三成。

鄒政興表示，集團旗下子公司晶芯智科也以全新AI商業模式，打造全台首創「AI微算力網絡平台」，以B2C型態切入AI邊緣運算與算力租賃市場，在全球網路交易平台上建立「AI微算力網絡平台」。他分析，全球Token經濟來臨，企業面對「算力昂貴」的痛點，晶芯智科透過自建AI算力池與自行研發的算力切片技術，提供彈性且高經濟效益的「AI微算力」租賃與算力調度服務，有助於中小企業與AI開發者以具競爭力價格取得算力資源。

營收 無人機

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