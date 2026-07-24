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大同進軍日本儲能市場

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）集團衝刺能源布局，旗下大同智能扮先鋒，首度揮軍日本儲能市場，與當地夥伴合資成立SPV項目公司，首站鎖定九州建置2MW／10MWh儲能案場，並透過大同日本子公司（TOJ）帶動集團變壓器、配電盤等重電設備外銷，發揮集團效益並挹注中長期營收。

大同智能指出，此次跨足日本儲能市場具備三大核心主軸，包含大同智能首度進行海外儲能投資、運用大同日本子公司（TOJ）在地經驗與資源，以及帶動大同集團旗下變壓器、配電盤等重電設備順利輸出日本供應鏈，發揮集團資源整合優勢。

針對選定九州作為布局首站，大同智能表示，日本太陽能滲透率高造成電網波動，其中，九州地區太陽能發電占比極高，加上台積電等半導體大廠相繼建廠與擴廠，帶動龐大用電需求，使當地對電力穩定與儲能系統的需求極為迫切。該公司透過在地合作夥伴與聚合商（Aggregator），深入參與電力交易、容量市場及需給調整市場，鎖定長期穩定收益。

大同 日本 投資

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