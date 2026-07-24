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保瑞協助創新藥攻美國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（23）日宣布，旗下美國Maple Grove口服製廠迎來首家亞洲客戶。與韓國第一藥品（Jeil ）旗下新藥公司Onconic Therapeutics簽署製造合作合約，將協助其治療胃食道逆流疾病（GERD）的鉀離子競爭性酸抑制劑（P-CAB）錠劑JAQBO，推進美國臨床開發及後續商業化量產準備。

保瑞藥業說明，Onconic Therapeutics專注於癌症及腸胃道疾病新藥開發，2025年營運由虧轉盈，市場價值亦快速攀升。此次合作不僅是Maple Grove廠首度承接亞洲新藥公司的美國臨床開發專案，也展現保瑞整合製程開發、品質管理、法規文件及商業化製造能力，協助亞洲創新藥公司加速進入美國市場。

根據雙方合約，保瑞Maple Grove廠將提供JAQBO的品質管制、安定性試驗，以及Onconic規劃中美國第三期臨床試驗所需的化學、製造與管制（CMC）文件準備等服務，逐步建立符合美國法規要求的製造、品質與安定性資料，為後續臨床試驗及商業化生產奠定基礎。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，對於準備進入美國臨床開發及商業化階段的製藥公司而言，選擇具備美國在地產能、法規經驗及商業化製造能力的合作夥伴，將直接影響專案推進效率。我們很榮幸能與Onconic合作，運用Maple Grove廠的製造與品質系統，協助JAQBO完成美國臨床開發所需的各項準備。

JAQBO為Onconic Therapeutics自主研發的新藥，2024年4月取得韓國上市許可，成為韓國第37項自主研發新藥，並於同年10月正式上市。

Onconic Therapeutics表示，選擇具備全球製造能力及美國法規經驗首屈一指的CDMO夥伴，是建立JAQBO美國臨床開發所需製造、品質與安定性資料的重要一步。憑藉JAQBO在韓國市場的處方成長及海外商業化成果，我們將加速推進美國開發準備。

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