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宇瞻每股賺35.51元 將辦聯貸
記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（23）日公告第2季獲利27.13億元，續創新高，季增45.7%，並超越歷年全年獲利，每股純益20.93元；上半年稅後純益45.76億元，每股純益35.51元。
為償還既有金融負債暨充實中期營運資金，宇瞻昨天並公告，董事會決議擬委任聯合授信銀行團籌組聯合授信案，授信總年限不超過五年，總額度40億元，並得視實際籌組狀況，於25%範圍內調整總額度及各分項額度，實際授信條件及額度仍以正式簽約內容為準。
宇瞻結算，第2季毛利率51.25%，季增1.98個百分點，年增35.85個百分點；營益率36.11%，季增3.26個百分點，年增31.26個百分點；稅後純益27.13億元，季增45.7%，年增19.87倍，每股純益20.93元。
宇瞻上半年毛利率50.42%，年增34.55個百分點；營益率34.73%，年增30.02個百分點；稅後純益45.76億元，年增19.52倍，每股純益35.51元。
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