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創見上半年大賺200億EPS 46.63元 寫新猷

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
創見董事長束崇萬。記者簡永祥／攝影
創見董事長束崇萬。記者簡永祥／攝影

記憶體模組大廠創見（2451）昨（23）日公告第2季稅後純益118.97億元，創單季新高，季增46.5%，年增2,728%，每股純益27.7元；上半年大賺逾200億元，每股純益46.63元，改寫新猷。

創見表示，上季純益不僅刷寫單季獲利新高，光是一季獲利就遠超過往年一年賺的金額，看好下半年營運續旺。

受惠記憶體市況價量齊揚，創見上半年合併營收324.4億元，已是去年全年總營收近一倍；累計上半年稅後純益200.2億元，年增2,421%，每股純益46.63元。

回顧第2季營運，創見說明，記憶體市場仍受AI產能排擠與上游供應緊縮影響，價格持續走揚，企業級伺服器、工業自動化與高效能運算需求依舊暢旺，推升客戶提前拉貨鎖定庫存。

創見強調，在市場一片大好下，該公司繼續深耕工控應用市場，提供優質服務提升客戶黏著度，亦透過彈性的供應鏈及庫存管理，維持良好的交貨彈性與市場競爭力，驅動整體營運展現強勁成長動能，表現亮眼。

展望下半年，創見看好，隨著機器人、電動車及AI PC等邊緣運算應用百花齊放，對高容量與高穩定性儲存模組的需求將持續暢旺。

談到產業後市，創見董事長束崇萬先前指出，四大雲端服務供應商（CSP）今年在AI領域的投資規模高達7,000億美元，未來還可能持續增加，AI發展需要GPU、CPU、電力與各式機電設備，同時也高度仰賴記憶體，使整個產業鏈同步受惠，台灣相關供應鏈都有龐大商機，記憶體產業將進入長期需求擴張階段。

束崇萬認為，雖然三大DRAM原廠已投入大量資本支出擴產，但最快也要到2027年才可能陸續開出新產能，甚至2028年供需才有機會趨於平衡，因此，短期內缺貨態勢相當明確。

針對技術推進，創見強調，將優化產品組合量能，推出採用BiCS8架構的新一代218層3D NAND固態硬碟與記憶卡、以及嵌入式鏡頭模組，並發揮強勁的定價與供應鏈競爭力，全力衝刺全年獲利表現。

創見 營收

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