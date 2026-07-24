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亞翔在手訂單創新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
亞翔董事長姚祖驤。聯合報系資料照
亞翔董事長姚祖驤。聯合報系資料照

亞翔（6139）昨（23）日揭露今年上半年新接訂單達3,037.37億元，主要為半導體產業占98%；以地區分，東協國家占91%。累計已訂未交的在手訂單金額衝上4,400.73億元新高，比去年底1,778.13億元在手訂單金額成長1.5倍，看好未來三年營運將呈現爆發式成長。

亞翔今日將於證交所舉行法說會，昨天上傳法說會簡報。今年第2季合併營收256.09億元，季增25.9%，年增71.9%，創單季新高。今年上半年合併營收459.57億元，年增69.9%，也是同期新高。

亞翔董事長姚祖驤先前表示，AI牽動半導體業建廠潮的規模更大，近四年在新加坡承接統包案累計金額上看6,000億元，後續可望再接新案，未來三年工程案帶動營運成長可期。亞翔集中火力投入新加坡美光、世界先進及聯電等建廠工程，但考量人力，美國市場將暫不跟進。

亞翔今年上半年度新簽約合約金額高達3,037.37億元，超越2025年的1,176.13億元及2024年的688.55億元。新訂單主要動能來自於東協市場，占比高達91%，其次為台灣占7%、中國占2%。

在產業類別方面，新簽約訂單幾乎全面集中半導體產業，比重高達98%。反映出亞翔在高科技無塵室與機電工程領域的深厚實力，配合大客戶在海外（如新加坡）的擴產效果顯著。

亞翔在手訂單累計達4,400.73億元，以市場來看，東協市場占76%，台灣占22%，中國市場2%。依產業類別區分，半導體占比 81%，公共工程如鐵路/公路/機場工程占 7%、捷運工程占6%，能源工程、建築工程各占2%，土地重劃占1%。

亞翔對整體市場持積極樂觀態度，以台灣及新加坡市場最為樂觀，中國市場則是持平至樂觀。亞翔表示，在台灣持續鎖定政府大型基礎建設，如台北捷運東環段、國道拓寬及蘇花安計畫。在高科技領域聚焦先進封裝、12吋晶圓廠，以及生醫製藥與資料中心等新興需求。

亞翔 半導體 營收

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