鈺齊獲利／上半年自結 EPS 1.78元 下半年總產值動能將優於上半年

戶外功能鞋製造龍頭廠鈺齊-KY（9802）公布上半年自結合併財報，合併營收89.33億元、年增0.4%，稅後純益3.57億元、年減35.3%，每股稅後純益1.78元。鈺齊表示，第2季營收已展現產能加速提增效果，預期下半年總產值動能將優於上半年。

鈺齊自結第2季合併營收52.59億元，季增43.1%、年增0.5%，創三年半以來單季營收新高。在越南、印尼新設廠區陸續投產，以及接單較第1季增加逾4成帶動下，產能明顯加速提升。

鈺齊指出，今年首季合併營收為全年低點，邁入第2季之後，集團產銷營運規模，將可呈現逐季增長走勢。若依近期量產接單趨勢與產能建置規劃，今年「總產值」較2025年正向增長的展望不變，下半年產值動能也可望優於上半年。

綜觀第2季獲利表現，營業毛利7.33億元，營業利益2.61億元，稅前淨利2.29億元，稅後純益1.79億元、年減40.5%，每股稅後純益0.89元（其中業外匯兌評價影響數為-0.19元）。

鈺齊表示，第2季每股稅後純益（EPS）與首季持平，若排除業外匯兌評價影響數，則第2季本業EPS表現1.08元將優於首季的0.81元。

鈺齊指出，影響第1季獲利表現的諸多負面干擾因素，仍持續對第2季造成干擾，包括關稅所造成的直接與間接影響、各種原物料價格波動震盪、工資連續調漲壓力，以及為拉高新廠產能稼動率，所必經的學習曲線成本等。

鈺齊集團量產代工家數已逾50家，其中前三大占比將近五成，前十大占比已逾八成，前二十大占比則逾九成，集團多品牌接單的策略主軸不變。而今年迄今已新增4個品牌，全年預計增加5至6個量產品牌。

在各國產值比重方面，越南、柬埔寨、中國大陸及印尼的占比，分別為65.98%、20.15%、11.56%及2.31%。

鈺齊表示，集團自2024年中以來，加速優化全球產能配置，其中，越南及印尼新設廠區已於2025下半年陸續量產試作，今年首季因傳統年節，放慢招聘增產後，第2季開始拉升產銷規模，新廠產能占比已由第1季的1.4%，倍增至第2季的3%。

因應訂單增長需求，印尼26公頃土地分二期建廠，第一期完工並陸續投產後，第二期廠預計明年初啟動建廠。鈺齊去年資本支出24億元創新高，今年預估約12億元。