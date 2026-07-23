益得法說會／首款自主研發鼻噴劑下半年上市 2027年加速美國市場布局

益得（6461）總經理Manish Chawla 23日表示，益得開發中的產品線已鎖定全球超過94億美元市場商機，隨著核心產品陸續完成開發並接近法規送件階段，2027年將成為公司全面進軍美國學名藥市場的重要營運里程碑。

益得生技是國內知名吸入劑特色藥廠，公司23日應邀參加法說會，由印度裔Manish Chawla說明公司營運展望。Chawla 表示，全球吸入劑市場正逐步朝向低碳環保推進劑發展。益得除持續投入高價值HFA MDI學名藥開發外，也正積極推進新一代低碳環保推進劑（LGWP）產品。

他說明，益得近期已在國際氣膠醫藥學會（ISAM）上分享MDI技術開發成果，憑藉過去成功完成CFC轉換HFA推進劑的技術經驗，益得將可進一步縮短新一代低碳產品的開發時程。若以台灣現行緊急救援吸入劑全面轉換為低碳產品推估，每年可望減少約6,900公噸碳排放，兼顧醫療需求與環境永續。

在短期營收基本面方面，益得自主研發的「欣輔寧鼻噴劑」已於2026年1月取得TFDA藥證並完成健保藥價核定，目前正積極進行上市前準備，預計於2026年第3至第4季正式上市銷售。欣輔寧為益得首項自主完成研發、廠內生產並自行推動商業化的產品，象徵公司已建立從研發、製造到市場推廣的一條龍完整能力，未來亦將成為拓展海外市場的重要平台。

針對中長期國際市場布局，益得產品除銷售東南亞市場外，透過多元學名藥及505(b)(2)策略，已與美國及加拿大合作夥伴完成SYN011及美國SYN021的商業合作。根據IQVIA市場資料，SYN011及SYN010分別鎖定約21億美元及33億美元的市場商機。目前核心MDI專案正依既定時程如期推進中，目標於2027年向美國FDA提出簡化新藥申請（ANDA），加速產品進入美國市場。

在產品研發與專利技術上，益得近期取得的兩項台灣發明專利，分別涵蓋混合懸浮配方（Hybrid Suspension）及共同懸浮配方（Co-suspension）關鍵製劑技術。此外，公司持續擴充產品組合，目前新增四項採用低全球暖化潛勢推進劑（LGWP）的MDI開發專案及兩項鼻噴劑產品，其中一項OTC鼻噴產品預計於2027年在美國上市。