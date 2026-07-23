創見上半年EPS 46.63元 再創歷史新高

記憶體飆升持續讓模組廠獲利大放光芒。創見(2451)董事會今日通過2026 年第2季財報，第2季合併營收 188.2 億元，季增38.1%。營業利益 141.3億元，季增更達44.4%，稅後純益大賺逾百億元達119 億元，季增46.5%；單季每股純益27.70元，單季獲利表現已顯著超越過往年度之全年總和；累計2026 年上半年總合併營收達324.4 億元，已超越去年全年總營收近一倍；上半年每股純益高達 46.63 元，雙雙刷新成立以來半年度歷史新高紀錄。

創見表示，今年第2季，記憶體市場仍受 AI 產能排擠與上游供應緊縮影響，價格持續走揚。企業級伺服器、工業自動化與高效能運算需求依舊暢旺，推升客戶提前拉貨鎖定庫存。創見持續深耕工控應用市場，提供優質服務提升客戶黏著度，也透過彈性的供應鏈及庫存管理，維持良好的交貨彈性與市場競爭力，驅動整體營運展現強勁成長動能，表現亮眼。

展望下半年，創見預估隨著機器人、電動車及 AI PC 等邊緣運算應用百花齊放，對高容量與高穩定性儲存模組的需求將持續暢旺。公司將持續優化產品組合，推出採用 BiCS8 架構的新一代 218 層3D NAND 固態硬碟與記憶卡、以及嵌入式鏡頭模組，並發揮強勁的定價與供應鏈競爭力，全力衝刺全年獲利表現。