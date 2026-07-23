強生獲利／上半年淨賺7,779萬元、年增九成 EPS 1.71元

強生（4747）23日公布今年第2季自結合併營收1.47億元，合併營業利益1,602.9萬元，合併稅前盈餘1,323.8萬元，稅後淨利1,148.5萬元，每股純益（EPS）0.25元。今年上半年合併營收為2.93億元，年增2.86％；上半年合併營業利益3,074.1萬元，合併稅前盈餘8,212.9萬元，上半年稅後淨利7,779.6萬元，年增90%，上半年EPS 1.71元，年增88％。

強生表示，今年上半年維持穩健成長的主因，在於國內高齡化社會帶動慢性病及中樞神經系統用藥的需求持續攀升，加上公司積極拓展各級醫療院所、診所通路等通路的市占率，主力產品如胃腸道肝膽系統用藥、泌尿系統用藥、神經肌肉系統用藥等三大領域的藥品出貨穩定，創造公司良好的產能稼動率、出貨能見度。

強生為實務需求及未來籌資計畫，預計8月31日正式將股票每股面額由新台幣10元變更為5元，進行一拆二的股權分割。強生指出，本次面額變更僅為資本結構之調整，公司實收資本額維持4.55億元不變，股東權益與公司實質價值未受任何影響。隨著股票面額彈性調整至5元，公司總發行股數增加至9,092萬餘股，未來計算EPS及每股淨值時，將以變更後的倍增股數為基準進行計算之。

展望2026年下半年，強生將持續優化產品組合，加速「高值化藥品」與關鍵技術的開發與商用化。公司除鞏固既有之胃腸道肝膽系統、泌尿系統及神經肌肉系統等三大藥物市場外，亦積極深耕國內醫療與診所通路，憑藉優化三大系統用藥的產品組合與通路擴增，進一步提升高毛利產品出貨比重；結合穩健的本業經營與靈活動態的資產配置，為營運注入新一波優化動能，持續為股東創造長期的投資價值。