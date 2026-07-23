樺漢獲利／自結6月 EPS 達2.52元 稅後純益3.7億元

中探針（6217）因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，23日公告6月自結損益，單月歸屬母公司業主淨損4,000萬元，較去年同期淨損2,000萬元擴大，每股淨損0.35元。不過，合計4月至6月自結數，第2季營收11.94億元、年增38.8%，淨損4,600萬元，較去年同期淨損8,200萬元收斂43.9%，每股淨損也由0.71元縮小至0.4元。

2026-07-23 16:45