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樺漢獲利／自結6月 EPS 達2.52元 稅後純益3.7億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）因股票達公布注意交易資訊標準，故23日公布今年6月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利3.7億元，年增80.65%，單月每股純益為2.52元。

樺漢今年6月營收176.61億元，年增56.97%；稅前淨利4.75億元，年增82.96%。

樺漢近期股價飆漲，連續四日上揚，短線漲幅達27.34%。23日股價收在503元，上漲13元、漲幅2.65%，重回500元大關。

樺漢今年營運持續增溫，法人看好，隨著大客戶NCR百億大單放量，將推升樺漢工控硬體出貨與平均銷售單價（ASP），加上樺漢持續轉型ESaaS（樺漢服務平台）軟硬整合與訂閱制，毛利率同步看增。

樺漢近期業績發燙，今年第2季營收478億元，為單季新高，季增27.5%，年增37.8%；上半年營收852.93億元，為同期最佳，年增23.3%。

樺漢 營收

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