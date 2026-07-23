中探針獲利／第2季自結 EPS -0.4元 虧損較去年同期收斂逾四成

中探針（6217）因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，23日公告6月自結損益，單月歸屬母公司業主淨損4,000萬元，較去年同期淨損2,000萬元擴大，每股淨損0.35元。不過，合計4月至6月自結數，第2季營收11.94億元、年增38.8%，淨損4,600萬元，較去年同期淨損8,200萬元收斂43.9%，每股淨損也由0.71元縮小至0.4元。

中探針第2季營收逐月墊高，4月至6月分別為3.59億元、4.06億元及4.29億元；單季稅前淨損4,600萬元，較去年同期的9,100萬元減少近五成。儘管5月短暫轉盈後，6月獲利再度轉弱，但從整季來看，營收規模明顯放大，虧損幅度也持續改善。

中探針先前表示，今年營運力拚雙位數成長，下半年可望由半導體測試產品及新興應用連接器同步放量帶動。高頻高速測試探針、高功率老化測試座已完成客戶驗證並穩定出貨，逐步切入AI晶片封測供應鏈；智慧眼鏡、無人機及機器人相關連接器需求也持續成長。

隨高附加價值產品占比提升，中探針今年半導體相關營收占比可望提高至三成。後續能否藉由產品組合改善，將快速成長的營收進一步轉化為穩定獲利，將是市場觀察重點。