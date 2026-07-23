股價重挫跌停…環球晶義大利Novara廠8吋產線失火 台勝科竟也亮綠燈

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）公告，義大利Novara廠8吋產線無塵室的機台因故燃燒，產線停止生產，並無人員傷亡，12吋產線不受影響，將透過集團全球生產據點進行產能調度，降低對客戶供貨的影響；23日開高走低，盤中重挫至跌停1,120元鎖死到收盤，除集團母公司中美晶（5483）重挫8.21%之外，矽晶圓股也承壓，台勝科（3532）也亮燈跌停。

環球晶公告表示，義大利Novara廠8吋產線無塵室之機台因故燃燒，致產線停止生產，當下人員全數安全撤離無人員傷亡。

環球晶指出，發生火災地點為8吋產線，12吋產線不受影響；目前正在評估災後復原計劃，復工時程、設備損失及對營運之實際影響，仍待進一步評估確認。

環球晶強調，將透過集團全球生產據點進行產能調度，以降低對客戶供貨的影響。

環球晶早盤以1,255元開出，上漲15元，一度拉升至1,295元，上漲55元，但隨後翻黑，重挫至跌停1,120元收盤，大跌120元；中美晶也是開高走低，早盤以242元開後一度拉升至252元，隨後翻黑，一度下滑至210.5元，終場收在212.5元，跌幅8.21%。

環球晶重挫，矽晶圓股同步承壓，台勝科也是開高走低重挫至跌停421.5元收盤；嘉晶（3016）、漢磊（3707）、合晶（6182）同樣下跌收盤，跌幅都超過1%。