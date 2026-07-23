快訊

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

徐莉玲發文爆料又刪文！向太替王菲、謝霆鋒喊冤 力挺邱瓈寬提告

聽新聞
0:00 / 0:00

股價重挫跌停…環球晶義大利Novara廠8吋產線失火 台勝科竟也亮綠燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
環球晶公告表示，義大利Novara廠8吋產線無塵室之機台因故燃燒，致產線停止生產，當下人員全數安全撤離無人員傷亡。 路透社
環球晶公告表示，義大利Novara廠8吋產線無塵室之機台因故燃燒，致產線停止生產，當下人員全數安全撤離無人員傷亡。 路透社

半導體矽晶圓環球晶（6488）公告，義大利Novara廠8吋產線無塵室的機台因故燃燒，產線停止生產，並無人員傷亡，12吋產線不受影響，將透過集團全球生產據點進行產能調度，降低對客戶供貨的影響；23日開高走低，盤中重挫至跌停1,120元鎖死到收盤，除集團母公司中美晶（5483）重挫8.21%之外，矽晶圓股也承壓，台勝科（3532）也亮燈跌停。

環球晶公告表示，義大利Novara廠8吋產線無塵室之機台因故燃燒，致產線停止生產，當下人員全數安全撤離無人員傷亡。

環球晶指出，發生火災地點為8吋產線，12吋產線不受影響；目前正在評估災後復原計劃，復工時程、設備損失及對營運之實際影響，仍待進一步評估確認。

環球晶強調，將透過集團全球生產據點進行產能調度，以降低對客戶供貨的影響。

環球晶早盤以1,255元開出，上漲15元，一度拉升至1,295元，上漲55元，但隨後翻黑，重挫至跌停1,120元收盤，大跌120元；中美晶也是開高走低，早盤以242元開後一度拉升至252元，隨後翻黑，一度下滑至210.5元，終場收在212.5元，跌幅8.21%。

環球晶重挫，矽晶圓股同步承壓，台勝科也是開高走低重挫至跌停421.5元收盤；嘉晶（3016）、漢磊（3707）、合晶（6182）同樣下跌收盤，跌幅都超過1%。

環球晶 台勝科 義大利 矽晶圓 中美晶

延伸閱讀

環球晶義大利Novara廠8吋產線火災 公司：正評估復原

三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

台股最後一盤急拉175.89點翻紅作收 這兩檔權值股同步拉尾貢獻大

環球晶赴美設廠綁定美光十年

相關新聞

股價重挫跌停…環球晶義大利Novara廠8吋產線失火 台勝科竟也亮綠燈

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）公告，義大利Novara廠8吋產線無塵室的機台因故燃燒，產線停止生產，並無人員傷亡，12吋產線不受影響，將透過集團全球生產據點進行產能調度，降低對客戶供貨的影響；23日開高走低，盤中重挫至跌停1,120元鎖死到收盤，除集團母公司中美晶（5483）重挫8.21%之外，矽晶圓股也承壓，台勝科（3532）也亮燈跌停。

中探針獲利／第2季自結 EPS -0.4元 虧損較去年同期收斂逾四成

中探針（6217）因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，23日公告6月自結損益，單月歸屬母公司業主淨損4,000萬元，較去年同期淨損2,000萬元擴大，每股淨損0.35元。不過，合計4月至6月自結數，第2季營收11.94億元、年增38.8%，淨損4,600萬元，較去年同期淨損8,200萬元收斂43.9%，每股淨損也由0.71元縮小至0.4元。

精材獲利／6月自結獲利1.47億元、年增7,350% EPS 0.54元

台積電轉投資封測廠精材（3374）23日應主管機關要求，公告今年6月自結數，單月獲利1.47億元，年成長7,350%，每股純益0.54元。

輝達買「暗光纖」引爆光通訊元件需求 這檔龍頭股衝第二根漲停

輝達傳出有意收購過去已經鋪設完畢，但尚未安裝傳輸設備的「暗光纖」，以打造自主高速光纖網路，降低對傳統電信商與超大規模雲端服務商的依賴。此舉將會需要部署大量的DWDM合波／分波器、光纖陣列，光連接器與光配線盤，矽光子概念股昨日7檔漲停，23日僅聯亞在衝漲停鎖死，華星光盤中上漲逾8%。

中鋼上半年賺錢了! 外資按讚、七天買超近10萬張 多頭給漲聲

中鋼（2002）公布6月稅前盈餘14.6億元，為今年最佳，累計上半年稅前盈餘23.3億元，和去年同期相比轉虧為盈，每股稅前盈餘0.15元。23日中鋼股價跳空上漲，一度站上年線大關，盤中上漲約1.5%，成交量也放大。

美系大行調降台達電及國巨目標價 預估零組件成本上升影響毛利率表現

美系大行調降台達電（2308）及國巨*（2327）目標價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。