信邦財報／第2季稅後純益9.03億元、年增19% EPS 達3.77元

電子線束大廠信邦（3023）23日公布今年第2季財報，受惠營收成長超越預期及海外子公司研發抵減退稅的挹注下，帶動稅後純益來到9.03億元，季增4.44%、年增19.02%，每股純益為3.77元。

信邦公布今年第2季營收90.19億元，季增8.75%、年增16.58%；毛利率24.54%，季增0.03個百分點、年減0.17個百分點；營益率10.41%，季減1.12個百分點、年減0.85個百分點。

累計信邦今年上半年營收173.11億元，年增8.9%；毛利率24.5%，年減0.1個百分點；營益率10.95%，年減1.22個百分點；稅後純益17.68億元，年增5%，每股純益7.37元。

信邦指出，第2季獲利季增，主要受惠於產品組合優化及工業應用產業比重提升，帶動毛利率成長。為迎接未來市場商機，公司在第2季主動加大策略性投資，包括調整薪資、拓展市場、推動新產品研發及支付相關運費，使費用率增加1.15個百分點。雖然金融資產評價利益受市場波動影響較上季減少，在海外子公司研發抵減退稅的助攻下，整體獲利能力依然維持穩健成長。

信邦表示，與去年同期相比，受機櫃組裝比重增加及汽車產業低毛利產品比重拉高之影響，第2季及上半年度毛利率呈現下滑；營業外損益部分，因匯兌損失減少及金融資產評價利益增加，第2季營業外利益較去年同期增加4,744萬元，累計上半年營業外利益亦年增3,878萬元。

此外，基於整體投資策略與資金靈活調配考量，信邦董事會亦決議，通過處分所持有的巨頻科技全數股權。該筆投資帳列「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動」，相關投資增值依會計準則直接認列於股東權益之保留盈餘項下，本次股權處分預計將使公司淨值中的保留盈餘大幅增加5.89億元，進一步優化財務結構。