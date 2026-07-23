強生獲利／自結上半年淨利7,779萬元 EPS 1.71元

學名藥廠強生（4747）公布2026年第2季合併營收1.47億元，歸屬於母公司業主稅後淨利1,148.5萬元，每股純益0.25元；累計上半年合併營收2.93億元，年增2.86%，歸屬於母公司業主稅後淨利7,779.6萬元，年增90%，每股純益1.71元，年增88%。

強生第2季合併營業利益1,602.9萬元，合併稅前淨利1,323.8萬元；累計上半年合併營業利益3,074.1萬元，合併稅前淨利8,212.9萬元。

強生表示，上半年維持穩健成長的主因，在於國內高齡化社會帶動慢性病及中樞神經系統用藥的需求持續攀升，加上積極拓展各級醫療院所、診所通路等通路的市占率，主力產品如胃腸道肝膽系統用藥、泌尿系統用藥、神經肌肉系統用藥等三大領域的藥品出貨穩定，創造良好的產能稼動率、出貨能見度，維持穩定的獲利能力。

強生指出，因應實務需求及未來籌資計畫，預計8月31日正式將股票每股面額由新台幣10元變更為5元，進行一拆二的股權分割。強生說明，面額變更僅為資本結構之調整，公司實收資本額維持新台幣4.55億元不變，股東權益與公司實質價值未受任何影響。隨著股票面額彈性調整至5元，公司總發行股數增加至9,092萬餘股，未來計算每股盈餘（EPS）及每股淨值時，將以變更後的倍增股數為基準進行計算之。

展望下半年，強生表示，將持續優化產品組合，加速「高值化藥品」與關鍵技術的開發與商用化。除鞏固既有之胃腸道肝膽系統、泌尿系統及神經肌肉系統等三大藥物市場外，也積極深耕國內醫療與診所通路，憑藉優化三大系統用藥的產品組合與通路擴增，進一步提升高毛利產品出貨比重。